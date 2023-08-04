Марку Марголису было 83 года.

В США умер известный актер Марк Марголис. Ему было 83 года, несколько дней назад артист попал в больницу.

Как сообщает Hollywood Reporter, информацию о смерти актера подтвердил его сын Морган Марголис, который пошел по стопам отца и тоже стал артистом. Звезды сериала "Во все тяжкие" не стало 3 августа.

Известно, что актер умер в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке. Сын Марголиса рассказал, что у его отца была болезнь. Однако что именно случилось с актером - пока что остается загадкой.

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Что известно о Марке Марголисе

Артист родился 26 ноября 1939 года. С самого детства Марголис мечтал стать актером. Уже в 14 лет он отправился на курсы, где изучал актерское мастерство. Затем Марголис отправился покорять Нью-Йорк, где встретил Стеллу Адлер. Он умолял актрису научить его всем хитростям работы в кино. Взамен Марголис стал ее личной "прислугой". Он вызывал для нее такси, возил продукты из магазина и во всем ей помогал.

Актер прославился в 1984 году, снявшись в фильме "Лицо со шрамом". Там он сыграл телохранителя. Помимо этого, он снимался в фильмах "Оз", "Эйс Вентура: розыск домашних животных". Особую славу Марголису принесла роль в сериале "Во все тяжкие". За нее он даже попал в номинацию на премию "Эмми".

Напомним, ранее стало известно, что умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд.

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