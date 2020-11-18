Народная артистка Украины Мария Байко умерла в возрасте 89 лет.
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Об этом сообщил ее сын скульптор Владимир Одрехивский в Facebook.
Причина смерти артистки пока неизвестна. При этом ее сын рассказал, что она исполняла украинские народные песни, произведения зарубежных композиторов, активно гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США и Канаде.
Также она удостоена звания не только народной артистки Украины, но и Ордена княгини Ольги и других наград. Среди ее заслуг победа на Всемирном фестивале молодежи и студентов (Москва, 1957 год), Национальная премия Украины им. Т. Шевченко (1976 год) и присвоение звания Народной артистки Украины (1979-й).
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