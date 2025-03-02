Ведущая объяснила, почему ее коллега и подруга решила покинуть Украину во время войны.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко высказалась о своей подруге и журналистке Лидии Таран, которая во время уехала жить за границу. Знаменитость уже три года живет с дочкой Василисой во Франции.

Во время подкаста "(Де)мотивация на Youtube-канале телезвезда отметила, что в прошлом, когда они еще с Таран работали вместе, у них были "самые теплые и близкие отношения". Между ними никогда не было конкуренции и недоразумений. Подруги до сих пор, несмотря на расстояние, остаются близкими и поддерживают связь.

По словам Марички, ведущая была вынуждена уехать в Европу, поскольку они жили в опасном районе Киева. В начале большой войны этот район постоянно под обстрелами россиян. Женщина поддержала подругу в ее решении о выезде, поскольку она беспокоилась о безопасности своей дочери.

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"Когда произошла война, то к публичным людям гораздо больше стало вопросов. Я понимаю ее историю, ее ребенок в этот момент мог полагаться только на нее. Она живет в очень непростом районе Киева, который был под постоянными обстрелами. Поэтому ее желание, чтобы ее ребенок был в безопасности, мне понятно", - отметила Падалко.

А также она добавила, что даже живя во Франции, Таран не забывает об Украине и много делает для того, чтобы и европейцы помнили о войне. В частности, сейчас она работает корреспондентом. Как отметила ведущая, в рамках своей работы она освещает франко-украинские события.

"Конечно, я пыталась ее поддержать как подругу. По крайней мере, чтобы она не чувствовала ну какого-то негативного отношения, потому что я знаю, будучи даже во Франции, она очень много делает информационных вещей для того, чтобы поддержать Украину, и продолжает работать на Украину", - поделилась Маричка.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала, как за границей реагируют на то, что ее муж служит в ВСУ. Ведущая поделилась историей, которая на днях произошла с ней во время отдыха в Венгрии.

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