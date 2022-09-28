Знаменитость выложила коллаж из фотографий.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко празднует профессиональный юбилей - 28 сентября исполняется ровно двадцать лет с тех пор, как она является частью команды канала 1+1.

В честь этого в своем Instagram-блоге она выложила коллаж из сегодняшнего фото и снимка двадцатилетней давности. Поклонники заметили, что звезда новостей за это время практически не изменилась.

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"2002 vs 2022. 20 лет на 1+1. Спасибо всем, кто рядом, и тем, кто по ту сторону экрана. Победим!" - написала ведущая под фотографиями со студии.

Реакция соцсетей

Вот что поклонники Марички написали ей в комментариях под фотографиями:

Совершенно не изменилась!! Стала только лучше!!

Вы почти не изменились! Помню как смотрел Маричкин мультфильм

Вы тогда новости спорта вели, насколько я помню.

Наша красавица!

Приветствую! Маричка, спасибо за то, что Вы есть! За Ваш труд! И всегда точны и именно те вопросы к гостям, которые хочется задать мне, как зрителю)) Безгранично рада нашему знакомству

Маричка Падалко на 1+1

Отметим, Падалко начала работать на канале 1+1 в 2002 году. Сначала она вела рубрику о спорте, а с 2006 года стала ведущей новостей ТСН.

В 2009-2010 году проявила себя как ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1", а позднее стала автором рубрики "Матусин щоденник" в этой же программе. Вела "Марічкин кінозал" - программу, в которой рассказывала детям о мультфильмах и персонажах.

Напомним, Маричка Падалко заступилась за Елену Зеленскую и повторила ее позу для Vogue.

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