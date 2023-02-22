На ее спине были порезы после секса на кровати с деньгами.

Австралийская актриса Марго Робби и американский актер Леонардо Ди Каприо вместе снимались в фильме "Волк с Уолл-стрит". Они играли супругов, поэтому не обошлось без постельных сцен.

В одном из эпизодов они занимались сексом на кровати с кучей денег. Как призналась Робби в интервью The Mirror, после этого она получила множество травм.

По ее словам, фальшивые деньги настолько жесткие, что, когда она встала с кровати, на ее теле были многочисленные мелкие порезы.

"Я получила миллион порезов на спине от всех этих денег! Это не так гламурно, как кажется. Если кто-то когда-либо планирует заняться сексом поверх кучи денег - не надо. Может быть, настоящие деньги немного мягче, но фальшивые деньги похожи на бумагу, и когда я встала с кровати, чтобы взять свой халат - все ахнули. Мое тело покрывали тысячи маленьких порезов", - вспомнила актриса.

Стоит отметить, что съемки именно в этой картине принесли Марго Робби мировую известность. Она покорила зрителей не только своей харизматичностью и страстной натурой, но и отчасти ей помог голливудский красавчик Ди Каприо, который на тот момент уже был очень популярным.

Сюжет фильма "Волк с Уолл-стрит"

В центре сюжета до ужаса жадный Джордан Белфот, который основал одну из крупнейших брокерских контор. Однако он вел бизнес не честно, поэтому спустя десять лет его осудили за отмывание денег.

Ему пришлось не только отбыть наказание, но и избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Выйдя из тюрьмы, он написал две книги и читает лекции о том, как достичь успеха.

Напомним, Леонардо Ди Каприо помог маленьким украинцам, пострадавшим от войны.

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