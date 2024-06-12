Певица назвала свои методы воспитания ребенка.

Популярная певица MamaRika, которая призналась, удалось ли преодолеть кризис в браке, рассказала, за что чувствует вину перед сыном. Артистка также поделилась собственными методами воспитания мальчика.

Исполнительница призналась, что чувствует вину перед 2-летним Давидом за то, что они с мужем - юмористом Сергеем Середой - уделяют ему мало времени. Звездные супруги много работают, поэтому редко могут насладиться семейными моментами.

Однако, по ее словам, в их семье есть как минимум один день в неделю, когда они проводят время только втроем.

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"Надеюсь, что я - лучшая мама для своего сына, потому что он у меня - лучший. Но мы очень много работаем, и, к сожалению, не уделяем сыну столько времени, сколько хотелось бы. Несмотря на это есть дни, которые мы выделяем только на семью. Это один-два раза в неделю, когда отменяем все планы и стараемся быть только вчетвером. Потому что у нас есть еще один сын - наша собачка Роки", - поделилась артистка в комментарии OBOZ.UA.

MamaRika говорит, что они делают все возможное для лучшего будущего сына. Она сказала: "Чтобы он имел больше, чем в прошлом имели мы. И чтобы у него был пример работающих родителей".

Певица рассказала, что Давид в довольно юном возрасте уже имеет сложный характер. Знаменитость объясняет это тем, что мальчик является Львом по гороскопу, и ведет себя, как настоящий хищник.

"Такому сыну, как у нас, нужна дисциплина. Диалоги с ним мы ведем оба. Но решили, что папа должен быть достаточно строгим, контролировать все эти эмоции-гормоны. А мама - это больше пожаловаться, прижаться", - отметила исполнительница.

Несмотря на непростой характер сына, звездные родители балуют малыша. При этом они объясняют ему, как сложно зарабатывать средства на подарки.

"Ну, а как его не баловать? Мы его безумно любим, но стараемся постоянно объяснять, вести диалоги, что игрушки и подарки с неба не падают", - добавила MamaRika.

Напомним, ранее муж MamaRika признался, что они едва не развелись.

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