Певица высказалась об опальных звездах.

Украинская певица MamaRika рассказала, что за три месяца войны у нее изменилось отношение ко многим артистам, которые умалчивают о том, что происходит в Украине.

По ее словам, ее друзья неоднократно пытались достучаться до Регины Тодоренко, но она всех блокировала. Более того, Регина до сих пор живет в России и молчит о войне. В своей новой песни "Он за мной" она попрощалась со своими родными из Одессы и попросила их больше не звонить ей.

Кроме того, MamaRika призвала не прощать опальных звезд, которые родились и выросли в Украине, а теперь бояться потерять бизнес в России и выйти из зоны комфорта, поэтому молчат о войне.

По ее словам, украинцы - это очень добрые люди. И на почве эйфории, которую все будут испытывать после нашей победы, мы можем простить предателей, но этого делать нельзя.

"Я поставила себе крестик на многих людях. Мы должны помнить об этом и никогда не забывать. Мы должны помнить, кто как себя проявил в самое тяжелое время. Мы должны помнить своих героев и предателей. Должно быть черное и белое, сейчас нет места полутонам. Я больше не буду с ними общаться, а при встрече, если она когда-то будет, я обязательно им скажу, что думаю. Несколько раз у меня было такое рвение, я говорила, что если встречу кого-то из них, то дам в морду", - сказала певица в программе "Зірковий шлях".

Напомним, ранее MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: