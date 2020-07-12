"Хочет ребеночка": украинская певица показала постельное фото с мужем
14:20, 12 июля 2020Звезды
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MamaRika опубликовала новое фото.
Певица с супругом / фото УНИАН
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в постели со своим супругом, юмористом Сергеем Середой.
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Пара лежит в белоснежной постели. Сергей трогательно обнимает супругу и что-то шепчет ей на ушко. А сама певица заливается смехом.
"Как думаете, что Сергеевич шепчет Мамке на ухо?", - написала певица.
Фолловеры предположили, что Середа шептал MamaRika на ухо слова о любви и говорил, что хочет ребеночка.
"Шепчет, что бицепс у тебя слабенький", "Что он любит тебя", "Что хочет ребеночка", "Судя по выражению мамкиного лица, новую шутку придумал", - написали фанаты.
Певица показала фото / фото instagram.com/mamarika_official
Как сообщал УНИАН, полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем.
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