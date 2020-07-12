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"Хочет ребеночка": украинская певица показала постельное фото с мужем

14:20, 12 июля 2020
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Певица с супругом / фото УНИАН

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Пара лежит в белоснежной постели. Сергей трогательно обнимает супругу и что-то шепчет ей на ушко. А сама певица заливается смехом. 

"Как думаете, что Сергеевич шепчет Мамке на ухо?", - написала певица.

Фолловеры предположили, что Середа шептал MamaRika на ухо слова о любви и говорил, что хочет ребеночка.

"Шепчет, что бицепс у тебя слабенький", "Что он любит тебя", "Что хочет ребеночка", "Судя по выражению мамкиного лица, новую шутку придумал", - написали фанаты.

Певица показала фото / фото instagram.com/mamarika_official

Как сообщал УНИАН, полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем.

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