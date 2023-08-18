Мальчик стал звездой еще в прошлом году, когда спел "Ой, у лузі червона калина".

Маленький украинец Леонард Буша, который уже известен в сети, заставил пользователей рыдать. Он спел хит Кузьмы Скрябина - грустную песню "Мам", в которой артист обращается к самому родному в мире человеку.

На видео, которое появилось в TikTok-аккаунте семьи мальчика, он сидел под деревом и пел строки из песни. Заметно, что он старался не забыть слова и даже следил за тем, чтобы не сбиться.

Трогательное видео с маленьким украинцем порадовало пользователей сети. Одни пишут, что гордятся мальчиком и его талантами. Другие признают, что не могут сдержать слезы. Также комментаторы пишут:

"Лео обязательно будет известным исполнителем с таким слухом, невероятной харизмой и безумной памятью"

"Выступили слезы. Так проникновенно, душевно и искренне поет Лео. Кузьма навсегда в наших сердцах"

"Одна из самых любимых песен и один из лучших и самых искренних мальчиков"

"Спасибо за замечательное исполнение и память о выдающемся украинце"

"Маленькое чудо. Хочется обнять его этого маленького птенчика, который так быстро растет и взрослеет. Молодец! Солнечный и очень теплый мальчик".

Маленький украинец спел хит Скрябина о маме - видео

Что известно о мальчике, ставшем звездой TikTok

В прошлом году Лео стал звездой Сети, когда спел песни "Ой, у лузі червона калина"". Видео с мальчиком стало "вирусным", после этого журналисты познакомились с семьей ребенка.

Лео вместе со старшим братом, а также с папой и матерью, жил в Ирпене. В начале полномасштабной войны РФ против Украины вся семья эвакуировалась. Мальчик рассказывал, что понимает, почему так произошло. В свои 3,5 лет ребенок уже знал, что такое война и взрывы.

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