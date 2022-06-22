Шоумена внесли в список в ноябре 2021 года.

Российского шоумена и телеведущего Максима Галкина исключен из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Известно, что Галкина внесли в список по представлению СБУ в ноябре 2021 года. Основания – "достаточные данные про его деятельность в ущерб Украине, в частности, направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором".

Ни в Минкульте, ни в СБУ при этом не уточняли, за что конкретно Галкина вносят в "черный список". Однако, в сети была информация, что шоумен посещал оккупированный Россией Крым в июне 2014 года и в августе 2015-го.

Известно, что после широкомасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми выехал в Израиль. Шоумен не раз публично осудил действия РФ и продолжает активно поддерживать Украину.

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