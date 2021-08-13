По одним данным, МакSим выпишут сегодня, по другим певица пока останется в стационаре, но выписка возможна в скором времени.

Российскую певицу МакSим, которую недавно вывели из комы, могут уже сегодня выписать из больницы.

Об этом сообщает ряд российских СМИ

Как сообщил РИА Новости представитель певицы, в пятницу ее выписывают из больницы, и она продолжит лечение дома. Эту информацию также подтверждают "Известия" и RT.

"Да", - ответила Яна Богушевская на вопрос о том, правда ли исполнительницу выписывают из больницы в пятницу, 13 августа.

В то же время ТАСС опровергает эту информацию. Менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала информагентству, что врачи пока оставляют МакSим на лечении в стационаре, но выписка возможна в скором времени.

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"Пока нет, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выписке МакSим. - Это зависит от того, когда врачи будут спокойны за нее. Естественно, дома она тоже будет под наблюдением врачей, будут патронажные доктора, медсестры".

По ее словам, сама певица уже просится домой.

"Она такая: как только почувствовала землю под ногами, ей уже хочется (домой). Она долго не видела детей, очень скучает и, конечно, хочет домой", - рассказала менеджер.

МакSим - состояние здоровья певицы

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

С 19 июня она пребывала в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелых. Буквально на днях ей стало лучше и ее вывели из комы.

Автор: Григорий Бондарь