Шоумен порадовал поклонников забавным видео.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео.

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На кадрах он танцует в полумраке на подоконнике и поет хит Rammstein — Du hast оперным голосом. При этом у него на голове была корона и обувь на ногах. А вот само тело, вероятно, было без одежды. Во всяком случае в полумраке ее разглядеть невозможно.

"Всех домочадцев распугал?", "Кроме самолюбования что-то еще будет?", "Можно было б и одеться перед выступлением", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич