Он также поделился впечатлениями от картин выдающихся украинцев.

Российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из РФ и осуждает кровавую политику диктатора, показался в Украинском музее в Нью-Йорке.

Мужчина посетил выставку известных украинских художников и опубликовал свои впечатления в Instagram.

"Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная выставка Александры Экстер, ее картины, эскизы декораций и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами, изготовленными художницей", - написал Галкин и показал несколько фото из музея.

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В комментариях под фотографиями украинцы поблагодарили российского юмориста за поддержку, смелость и трансляцию культурного наследия нашей страны.

К слову, Максим одному из поклонников ответил на украинском языке, когда у него переспросили об авторстве некоторых картин на фото.

Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине

В начале войны он с семьей эмигрировал в Израиль. С тех пор шоумен активно осуждает преступный режим Кремля и поддерживает украинцев. Более того, часть заработанных с концертов денег он передавал на помощь беженцам и часто показывает в сети ужасные последствия обстрелов городов и уничтожения мирного населения Украины российскими оккупантами.

Напомним, ранее Максим Галкин вышел на сцену в Юрмале и на украинском спел "Смереку".

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