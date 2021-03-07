8 марта певец будет праздновать свое 31-летие.

Известный украинский певец Макс Барских, который 8 марта будет праздновать 31-й день рождения, рассказал о планах на этот день, а также на будущих детей.

Этой информацией он поделился в эфире программы "Світське життя", пишет ТСН.

Он признался, что на день рождения планируется его концерт в Дубаи. Однако в том случае, если концерту помешает карантин, певец намерен устроить шумную вечеринку в Киеве.

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"Я хочу собрать всех друзей поужинать, арендовать бар, распить его и играть музыку до самого утра. Пригласить стриптизерш", - заметил Барских

Также певец, у которого есть крестник, отметил, что в возрасте 25-26 лет думал о рождении детей от суррогатной матери.

"Я думал об этом, пожалуй, когда мне было 25-26 лет. Я хотел. Но сейчас у меня есть планы, они большие и 90% моего времени в работе", - признался артист, добавив, что хочет сына и дочь.

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Автор: УНИАН