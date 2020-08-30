Певец показал новое фото.

Известный певец Макс Барских опубликовал в Instagram фотографию, где позирует в одних шортах.

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На снимке звезда показывает свой стальной пресс. При этом он приспустил шорты и засветил выступающие вены чуть ниже живота.

Стоит отметить, что певец позирует на фоне моря. По его словам, он провожает лето в красивом месте.

"Какой красивый мужчина", "У меня пропал дар речи", "Обалденный", "Отвал башки", "Ты так красив", - написали фанатки.

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Автор: Диана Могилевич