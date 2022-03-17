Артист опубликовал новый пост.

Российский артист Андрей Макаревич, который постоянно поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, высказался по поводу запретов, которые последнее время вводит Госдума.

"Скоро нашей думе станет нечего запрещать. Хотя вредные слова еще остались - "лекарства", "цены", "путешествия", страшное сочетание "курс доллара"... Ах, да! "интернет", - написал Макаревич.

Стоит отметить, что власти РФ блокируют ресурсы, с помощью которых граждане могут узнать правду о войне в Украине. Россия настаивает на том, что она не нападала на Украину, хотя факты говорят об обратном.

Напомним, ранее Макаревич наглядно показал, как в России зомбируют людей.

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