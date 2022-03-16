Российский певец опубликовал отрывок из одного фильма.

Известный российский певец, участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с 2014 года осуждает действия Владимира Путина, наглядно показал, как работает кремлевская пропаганда.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Андрей Макаревич опубликовал отрывок из фильма "Я и другие", где показан эксперимент над детьми. Задача эксперимента - показать, как некоторые способны менять свое решение из-за мнения окружающих.

На видео воспитательница ставит на стол две пирамидки: белую и черную. Троих детей она заранее просит ответить, что обе пирамидки белые. Услышав это, четвертый ребенок тоже говорит, что обе пирамидки белые. А когда воспитательница спрашивает, почему ребенок так ответил, тот говорит - потому что так сказали остальные.

Второй эксперимент называется "Сладкая соленая каша". Четверть тарелки с овсянкой посыпают солью, оставшуюся кашу - сахаром. Сначала троим детям дают попробовать сладкую кашу, и просят сказать, какая она на вкус. Когда четвертого ребенка угощают соленой кашей, он тоже отвечает, что она сладкая.

Андрей Макаревич написал под видео: "Ничего не напоминает?", намекая на современное зомбирование граждан РФ.

Напомним, польский музыкант Cypis представил рэп-композицию "Putin", которая уже через пару дней стала безусловным трендом социальных сетей. Своим творчеством показал протест против агрессии со стороны Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: