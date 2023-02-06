Пользователи сети не понимают, что произошло с певицей.

Американская певица Мадонна появилась на музыкальной премии "Грэмми-2023". Она вышла на сцену и произнесла мощную речь, в которой поблагодарила бунтовщиков, меняющих этот мир.

Она сказала, что если вас называют провокационными бунтарями - значит, вы все делаете правильно.

Однако больше внимание привлекла не речь Мадонны, а ее внешний вид. Звезда вышла на сцену в черном смокинге, белой рубашке и перчатках в сеточку. Также она нанесла яркий макияж и сделала необычную прическу.

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При этом даже толстый слой мейка не спас ее "новое лицо". Заметно, что оно значительно опухло и отличается от того, что поклонники привыкли видеть в ее соцсетях.

Как реагирует сеть на внешность Мадонны

"Пожалуйста, верните брови!"

"Не твой пластический хирург"

"Ты похожа на Мэрилина Мэнсона"

"Никаких фильтров в прямом эфире, и ты выглядишь совсем по-другому"

"Не уверен, какой образ ты собираешься создать, но это образ старой бабушки-клоуна?"

"Старуха"

Напомним, ранее избалованную дочь Мадонны унизили на глазах у фанатов.

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