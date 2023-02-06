Американская певица Мадонна появилась на музыкальной премии "Грэмми-2023". Она вышла на сцену и произнесла мощную речь, в которой поблагодарила бунтовщиков, меняющих этот мир.
Она сказала, что если вас называют провокационными бунтарями - значит, вы все делаете правильно.
Однако больше внимание привлекла не речь Мадонны, а ее внешний вид. Звезда вышла на сцену в черном смокинге, белой рубашке и перчатках в сеточку. Также она нанесла яркий макияж и сделала необычную прическу.
При этом даже толстый слой мейка не спас ее "новое лицо". Заметно, что оно значительно опухло и отличается от того, что поклонники привыкли видеть в ее соцсетях.
Как реагирует сеть на внешность Мадонны
- "Пожалуйста, верните брови!"
- "Не твой пластический хирург"
- "Ты похожа на Мэрилина Мэнсона"
- "Никаких фильтров в прямом эфире, и ты выглядишь совсем по-другому"
- "Не уверен, какой образ ты собираешься создать, но это образ старой бабушки-клоуна?"
- "Старуха"
Напомним, ранее избалованную дочь Мадонны унизили на глазах у фанатов.