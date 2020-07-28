"Я скучаю по королеве танцев": Мадонна призналась, как устала от костылей (видео)
17:17, 28 июля 2020Звезды
125 0
Певица надеется, что скоро она сможет танцевать и кататься на роликах.
Мадонна соскучилась по танцам / фото instagram.com/madonna
Известная американская певица Мадонна поделилась архивным видео, на котором она катается на роликах.
Читайте такжеМадонну оштрафовали в РФ на $1 миллион за речь о правах ЛГБТЗапись она опубликовала в своем Instagram.
«Это видео дает мне надежду, что скоро я буду ходить не только без костылей, но и снова буду танцевать и кататься на роликах, – отметила Мадонна в подписи к видео. – Я скучаю по королеве танцев!».
Многие подписчики певицы поддержали ее в комментариях: «Ты всегда будешь королевой танцев», «Ты Бог для меня», «Есть только одна королева, и это Мадонна».
Ранее УНИАН писал, как Мадонна упала во время шоу и расплакалась.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter