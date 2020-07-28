"Я скучаю по королеве танцев": Мадонна призналась, как устала от костылей (видео)

Певица надеется, что скоро она сможет танцевать и кататься на роликах.

Известная американская певица Мадонна поделилась архивным видео, на котором она катается на роликах.

Читайте такжеМадонну оштрафовали в РФ на $1 миллион за речь о правах ЛГБТЗапись она опубликовала в своем Instagram.

«Это видео дает мне надежду, что скоро я буду ходить не только без костылей, но и снова буду танцевать и кататься на роликах, – отметила Мадонна в подписи к видео. – Я скучаю по королеве танцев!».

Многие подписчики певицы поддержали ее в комментариях: «Ты всегда будешь королевой танцев», «Ты Бог для меня», «Есть только одна королева, и это Мадонна».

Ранее УНИАН писал, как Мадонна упала во время шоу и расплакалась.

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