Отцом ребенка может быть не Путин.

Политический эксперт Валерий Соловей заявил, что гимнастка Алина Кабаева вновь может быть беременной. Вот только отец ребенка, скорее всего, не президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в Telegram-канале "GeneralSVR(reserv)".

Соловей не стал раскрывать своих источников, которые предоставили ему эту информацию, но заявил, что это может быть правдой. Об этом якобы свидетельствует подавленное состояние Путина, так как он расстроен тем, что Кабаева, судя по всему, ему изменила.

"Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин, по словам очевидцев, выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, а нет", - пишут авторы канала.

Напомним, ранее швейцарская газета сообщила о том, что Кабаева родила Путину двоих сыновей.

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