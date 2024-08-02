Пропагандист заявил, что он хочет, чтобы Одессу оккупировали российские войска.

Российский дизайнер-путинист Артемий Лебедев выдал бред об Одессе. Он заявил, что мечтает, чтобы она стала российской, а он сам смог летать рейсами "Москва - Одесса". На чушь пропагандиста отреагировал украинский ресторатор Савва Либкин и буквально разнес россиянина.

В недавнем интервью Лебедев сказал, что Россия должна оккупировать Одессу "жизнями чужих детей". А причина была чрезвычайно "важная". Фанату Путина просто захотелось "пожрать" в одесском ресторане Либкина.

"Я хочу иметь возможность на прямом рейсе аэрофлота "Москва-Одесса" летать туда и в ресторане "Дача" у Саввы Либкина жрать. Мне это нравится. Люблю этот город и девки там красивые. И всегда это работало, но потом это почему-то стало невозможным", - наговорил бреда одиозный дизайнер.

Реакция самого Либкина не заставила долго ждать. Он был ошеломлен такой наглостью пропагандиста и решил поставить его на место. Ресторатор посоветовал стороннику Кремля забыть об Одессе.

"Моя позиция и одновременно позиция всех одесситов в этом коротком видео. Обычно я свободно общаюсь на украинском, но этому п*дар*су Артемию Лебедеву отвечу на русском, чтобы ему было точно понятно. Артемий, просто иди на х*й. Одессу тебе не видать, хоть ты будешь с голубой челкой или с желтой, или с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский х*й у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка", - подчеркнул Савва.

К слову, Лебедев известен своим сумасшедшим фанатизмом от Путина. Еще с 2014 года он поддерживает нападение России на Украину и оккупацию территорий. За незаконный приезд в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс ему был запрещен въезд в Украину.

В сентябре 2022 года он внесен в санкционный список СНБО за антиукраинскую деятельность. Также СБУ выдвинула пропагандисту подозрение по факту оправдания вооруженной агрессии РФ. Артемий постоянно распространяет фейки о войне и восхваляет политику Кремля.

Напомним, ранее Максим Галкин публично поссорился с Александром Роднянским из-за переименования улиц в Одессе.

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