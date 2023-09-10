Певицу "освистали" в сети.

Опальная певица Ани Лорак неоднократно говорила, что с помощью своей музыки несет людям любовь и мир, однако никто даже представить не мог, что артистка и здесь решила схалтурить.

Так, во время концерта она исполнила песню "Зеркала", которую много лет назад записала в дуэте с путинистом Григорием Лепсом. Однако сделала она это под фонограмму.

Поклонники, конечно же, сразу это заметили. Во-первых, звучания было максимально "чистым", а во-вторых, в порыве эмоций Лорак слишком далеко отодвигала от себя микрофон, однако звук из-за этого не портился и не приглушался.

Более того, на ролике, опубликованном в сети, заметно, что артистка особо и не напрягалась, когда якобы брала высокие ноты.

Как отреагировали пользователи сети

"Какой позор. Уже могла бы и нормально спеть"

"Что-то у нее все не ладится"

"Наверное берегла силы для своего бойфренда"

"Лорак уже не та"

Напомним, ранее Ани Лорак с позором разоблачили в РФ. Россияне выяснили, кто "продвигает" певицу на главные телеканалы.

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