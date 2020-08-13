Лорак показала пышную грудь в тесном топе (фото)

В сети восхищены тем, как выглядит исполнительница.

Опальная украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала фото со своим другом, директором музыкального канала Муз-ТВ Арманом Давлетьяровым.

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В посте артистка поздравила его с днем рождения. "Умный, талантливый, добрый и душевный! Будь счастлив! Будь любим! Процветания и благополучия всей семье!", - написала Каролина.

В кадре бросается в глаза огромная грудь Лорак, которую она подчеркнула черным облегающим топом. В сети восхищены тем, как выглядит исполнительница.

"Красотка", "Какая улыбка!", "Самая красивая певица", - пишут в комментариях.

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