Ева страдает от психического расстройства.

Российская певица Лолита крайне редко рассказывает о своей семье, однако сейчас решила показать видео со своей дочерью Евой, которая страдает от синдрома Аспергера.

Долгое время певица думала, что у ее дочери аутизм. Только недавно стало известно, что у 24-летней Евы совсем другой диагноз.

"Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно. Болезнь проявляется зацикленностью на предмете, необходимостью что-то вертеть в руках. Также у дочери не было готовности к эмоциональным переживаниям", - рассказывала Лолита.

Видео дня

Отметим, Лолита родила дочь в браке с Александром Цекало. Однако позже певица призналась, что Ева - не его родная дочь, хотя фамилию носит Цекало.

Девочка всю жизнь жила с бабушкой в Киеве, однако после полномасштабного российского вторжения певица вывезла их в Россию.

Кроме того, Лолита поддерживает преступный режим Кремля. Она неоднократно говорила, что Украина ее якобы предала. К тому же певица говорит пропагандистскими нарративами, рассказывая о том, что ее маму в Киеве ударил "бандеровец". После этого предательница заявила, что считает себя военнообязанной в РФ.

Напомним, Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, в числе которых и Лолита.

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