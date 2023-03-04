Недавно в СМИ появилась информация о том, что певица Светлана Лобода якобы выставила на продажу в России трехкомнатную квартиру и особняк.

Певицу Светлану Лободу в последние дни активно обсуждают в прессе. СМИ начали распространять в прессе новость о том, что артистка якобы выставила на продажу свою элитную недвижимость в России. Пропагандисты даже публиковали фото, называя апартаменты знаменитости "безвкусными".

Вот как сама Лобода отреагировала на подобные заявления в своем Instagram-блоге:

"Оказывается, у меня в Москве есть особняк и трехкомнатная квартира. Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ВСУ!".

Российские риэлторы под "домом Лободы" показывают потенциальным покупателям трехэтажный особняк площадью 1400 кв. метров. Там есть шикарная светлая гостиная, на каждом этаже расположены ванные комнаты и санузлы, гардеробные, кабинеты. В доме есть тренажерный зал, джакузи, бассейн и библиотека.

Где сейчас Светлана Лобода и чем она занимается

Артистка, которая до 24 февраля 2022 года активно выступала в России, сейчас одумалась. Спустя какое-то время после начала полномасштабной войны она заявила, что она - украинка, у нее был и остается украинский паспорт. Звезда начала донатить на армию, помогать в восстановлении родного города Ирпень, а также собирать деньги для ВСУ на своих зарубежных концертах.

Напомним, Лобода зачитала рэп на украинском языке и удивила обращением к оккупантам.

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