Певица уже несколько лет живет вместе со своим возлюбленным.

Опальная певица Светлана Лобода вот уже несколько лет не живет в России. Оказывается, она переехала в другую "теплую" страну.

Об этом она рассказала в интервью "Ранок з Україною".

Так, певица живет вместе со своим возлюбленным и детьми в Европе, а ее дом находится у моря.

"Уже два года мы живем и каждое утро, просыпаясь, мы с детьми говорим "спасибо" за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди", - сказала исполнительница.

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Также она добавила, что хочет родить своему мужчине сына. При этом имени возлюбленного она так и не назвала. Напомним, что ранее ее подозревали в романе с Тилем Линдеманном, и даже поговаривали, что младшую дочь Тильду Светлана родила именно от него.

"Мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое женское царство дома — у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек десять - все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", - добавила Лобода.

Напомним, Лобода записала песню на украинском языке Vogue и готовит клип.

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Автор: Диана Могилевич