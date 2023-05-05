По словам блогерши, она с детства чувствовала себя женщиной.

Трансгендерная блогерша Монро рассказала, как ей удалось "пробиться" в шоу-бизнес и почему она потом отказалась от популярности. Раньше ее называли "травести-дивой", однако сейчас она уже давно не ассоциирует себя с драг-шоу и пародиями.

"Всю жизнь я чувствовала себя не такой, как все. Точнее, я не чувствовала себя комфортно в бинарном мире, где есть типичный мужчина и типичная женщина. С детства я чувствовала себя женщиной... Когда я осознала, что со мной что-то не то, я спряталась, потому что общество было очень враждебным. Постепенно я начинала узнавать, что есть разные люди, но все равно это касалось сексуальности", - рассказала Монро в интервью для проекта Anoeses.

По словам блогерши, впоследствии она узнала о драг-шоу. Она хотела получить социальную реализацию, поэтому решила выступать на сцене. Монро делала музыкальные пародии, проводила "травести-шоу". Однако этого было мало, тогда она решила "пробиться" в шоу-бизнес.

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"Я узнавала о событиях и просто приходила, ярко одетая и веселая. С одной стороны это было довольно сложно, потому что меня часто воспринимали враждебно, но с другой - я была достаточно красива и имела свой взгляд на любой вопрос, который работал в мою пользу. Я просто лезла на камеры, раздавая интервью, и параллельно продолжала выступать", - рассказала блогерша.

Тогда она стремилась к славе и признанию, хотела появляться на телевидении и в СМИ. По словам Монро, так она получала социальный статус, который защищал бы ее от хейта и буллинга. Однако потом блогерша отказалась от драг-культуры.

"Где-то так я протусувалась до 2013-го года, а потом в стране начался Майдан и началась так называемая АТО, хотя сейчас все понимают, что это уже тогда была война. В какой-то момент я отошла от драг культуры, поняв, что выступления в ночных клубах, эти все шутки, которые я проговаривала со сцены, очень гендерно стереотипны и они тоже не соответствуют моему внутреннему состоянию", - признала блогерша.

После этого она перешла на YouTube и не участвует в медийных проектах. По словам Монро, сейчас она считает, что в Украине звездами являются только военные, а не артисты шоу-бизнеса.

"Я не верила, что будет война, даже шутила по этому поводу, ведь в моей системе ценностей это было абсурдно... Вся моя жизнь и работа были о радости, и это нормально, потому что жизнь создана для радости и счастья. А тут, кому это нужно? Кому нужны ароматы, косметика, платья, когда убивают людей, когда летят бомбы?... Поэтому сейчас шоу-бизнес, как таковой, у меня вызывает смешанные ощущения, ведь в Украине для меня нет звезд кроме военных. Есть параллельная реальность, есть мировой шоу-бизнес, а у нас в Украине единственные звезды - это герои Украины, наши военные, благодаря которым я могу общаться с вами и продолжать жить свою жизнь в Украине", - добавила Монро.

Кто такая Монро

Блогер Монро-украинская шоувумен, которая ранее была ведущей, певицей и актрисой. С 2001 года она проводила "травести-шоу" и выступала в гей-клубах. В 2016 году Монро выпустила книгу "Хорошо, что я не баба". Тогда же она запустила YouTube-канал "Неугомонная Монро".

Напомним, ранее Монро показала, как изменилась за 23 года. Блогерша не стесняется своего прошлого и часто публикует архивные фото.

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