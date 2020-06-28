Ведущая Лилия Ребрик очаровала фолловеров фото в платье за 1000 евро

Ребрик позировала в лесу.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в лесу. А запечатлела звезду старшая дочь Диана.

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На снимке Лилия предстала в длинном красном платье с ручной вышивкой. Также платье сшито шелковыми нитями и сделано с длинным рукавом на манжетах. Стоит отметить, что этот наряд был разработан брендом Maison d'AngelAnn. Его стоимость достигает 1005 евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Ребрик рассказала, что нужно для идеальных отношений.

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