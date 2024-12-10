Телеведущая рассказала, что она делит свою любовь на всех.

Известная своей энергичностью и позитивом Лилия Ребрика рассказала о том, как ей удается совмещать материнство и карьеру. С рождением третьей дочери, Адель, ее жизнь приобрела новые краски, но и новые вызовы. Об этом телеведущая рассказала в интервью Viva.

Телеведущая призналась, что они с мужем, хореографом Андреем Диким, придерживаются принципа: любви должно хватать на всех.

"Они очень ждали появления сестрички. В нашей семье есть правило: с появлением каждого ребенка любви становится еще больше. Мы не делим ее на троих, а увеличиваем втрое. Когда появилась вторая дочь, мы любовь, нежность, заботу умножили на два. С появлением третьего ребенка любовь, нежность и забота увеличились втрое. Если говорить о внимании, которое мы уделяем детям, то для нас важно проводить время всем вместе и с каждым ребенком отдельно. Нужно всегда находить для этого возможность, ведь дети смотрят на родителей и у них выстраивается модель поведения на будущее", - поделилась знаменитость.

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Ребрик подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому ребенку. Несмотря на плотный график, она старается находить время для каждой из дочерей, чтобы поговорить, поиграть или просто побыть вместе. Ведущая убеждена, что именно в таких моментах формируется крепкая связь между родителями и детьми.

Интересно, что Лилия и Андрей не делят родительские обязанности на мужские и женские. Они действуют как команда, поддерживая и помогая друг другу в воспитании детей. Телеведущая считает, что именно такой подход помогает им сохранять гармонию в отношениях и создавать счастливую семью.

Лилия Ребрик - пример того, как можно успешно совмещать карьеру и материнство, оставаясь при этом любящей женой и заботливой мамой.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как провела день с дочками.

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