Ведущая отправилась в отпуск вместе со своей дочерью.

Украинская телеведущая Лидия Таран вместе со своей дочерью Василисой отдыхает в Греции. Так, звезда 1+1 показала яркий снимок с отпуска, на котором позирует в бикини. Отметим, у Лидии стройная фигура, так как она регулярно занимается спортом и йогой.

В руке у Лидии и ее дочери ласты для плаванья. Вероятно, девушки решили понырять в море. Ведущая сопроводила фото шутливым текстом: "Да, мы не втягиваем животы. Как говорит Вася, мы здесь чилим и на релаксе".

"Классные девченки, а главное счастливые", "Красотка", "Как две сестрички", "Хорошего отдыха на солнышке", - пишут поклонники в комментариях.

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Лидия Таран - украинская телеведущая, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Она начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом "Осуществи мечту", цель которого - реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.

С 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она занималась такими программами, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

Известно, что Лидия любит кататься на лыжах, часто меняет свой имидж, а также она участвовала в шоу "Танцую для тебя".

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Автор: Диана Могилевич