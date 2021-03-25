Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.
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Она надела розовый раздельный купальник, а наверх накинула шифоновую накидку. Также она дополнила образ соломенной шляпкой.
Стоит отметить, что на фото Леся сама на себя не похожа. Поклонники это также заметили и завалили его комментариями.
"Фотошоп рулит", "Перефотошопилась", "Немного скромнее надо быть", - написали фанаты.
Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
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