Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками теплым фото со своим отцом Иваном Ивановичем.
В кадре мужчина сидит на стуле, а Леся нежно обнимает его за шею сзади. Они широко улыбаются в камеру.
"Ив-сент-Иван, с твоим днем! Ты лучший папа", - подписала фото телеведущая.
Известно, что родители Леси живут в Хмельницкой области. И мама, и папа - рабочие ОАО "Укрэлектроаппарат".
Сама Никитюк хоть и живет в Киеве, однако часто приезжает к родителям. Заметно, что у них теплые отношения.
Чем известна Леся Никитюк
Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая стала известна благодаря таким программам как "Орел и Решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".
С недавнего времени Леся занялась и еще и музыкальным творчеством. В апреле 2022 года она выпустила песню, посвященную гибели крейсера "Москва" и событиям на острове Змеиный.
Позже она представила песню "До речі" в дуэте с Александром Тесленко.