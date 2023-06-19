Заметно, что у них теплые отношения.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками теплым фото со своим отцом Иваном Ивановичем.

В кадре мужчина сидит на стуле, а Леся нежно обнимает его за шею сзади. Они широко улыбаются в камеру.

"Ив-сент-Иван, с твоим днем! Ты лучший папа", - подписала фото телеведущая.

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Известно, что родители Леси живут в Хмельницкой области. И мама, и папа - рабочие ОАО "Укрэлектроаппарат".

Сама Никитюк хоть и живет в Киеве, однако часто приезжает к родителям. Заметно, что у них теплые отношения.

Чем известна Леся Никитюк

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая стала известна благодаря таким программам как "Орел и Решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

С недавнего времени Леся занялась и еще и музыкальным творчеством. В апреле 2022 года она выпустила песню, посвященную гибели крейсера "Москва" и событиям на острове Змеиный.

Позже она представила песню "До речі" в дуэте с Александром Тесленко.

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