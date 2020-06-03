Леся Никитюк сверкнула грудью в соблазнительном наряде (фото)
11:26, 03 июня 2020Звезды
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В посте Никитюк рассказала об интервальном голодании.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram сексуальным фото, на котором позирует без бюстгальтера.
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На снимке она позирует на диване в тоненькой белой кофте с открытыми плечами и коротеньких шортах золотистого цвета. В кадре бросается в глаза сочная грудь Никитюк и стройные ножки.
"Интервальное голодание. Коротко. Я перешла в режим 14/10", - написала Леся.
Ее поклонники в восторге от такой фотографии: "Огонь!", "Красавица".
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