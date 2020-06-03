цей матеріал доступний українською

Леся Никитюк сверкнула грудью в соблазнительном наряде (фото)

11:26, 03 июня 2020
Звезды
387 0
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

Читайте такжеСекс-символ украинской эстрады взбудоражил сеть пикантным фото

На снимке она позирует на диване в тоненькой белой кофте с открытыми плечами и коротеньких шортах золотистого цвета. В кадре бросается в глаза сочная грудь Никитюк и стройные ножки.

"Интервальное голодание. Коротко. Я перешла в режим 14/10", - написала Леся.

Ее поклонники в восторге от такой фотографии: "Огонь!", "Красавица".

Ранее известный российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал очередное семейное видео.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Леся Никитюк