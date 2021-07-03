Популярная украинская ведущая программ "Орел и Решка", "Кто сверху?", самая скандальная участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк еще та затейница и любит примерять новые и необычные образы.
Недавно телеведущая удивила фанатов русальным хвостом, а сегодня на новых фото предстала с пышными кудрями и в кукольном платье. Конечно же, артистку тут же сравнили с Мальвиной. Яркими снимками Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.
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Новый лук телезвезда примерила на съемках программы "Кто сверху?". Никитюк позировала в нежно-голубом мини-платье с пышной юбкой и ажурной подкладкой, а также босоножках на шпильке. Волосы артистки накручены в пышные мелкие кудряшки.
В подписи к публикации Никитюк шутливо раскрыла девушкам секрет счастья.
"Девочки, хотите быть счастливыми.... не накручивайте себя", - посоветовала ведущая.
В комментариях фанаты обсуждают новый имидж звезды и сравнивают ее с Барби и Мальвиной: "Современная Мальвина", "На Барби похожа", "С кучеряхами просто бомбезно!", "Чудесно", "Ох ,Леся, накрутила так накрутила", "Мальвинка" и др.
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