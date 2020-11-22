Телеведущая умеет удивить своих поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, на котором позирует на столе.

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На снимке девушка сидит на столе в черном мини-платье под горло и с длинным рукавом. На ножках у нее стильные колготки с принтом и берцы.

Интересно, что одну ногу Леся поставила на стол, а вторую на рядом стоящий стул. Тем самым раздвинув ножки. Хорошо, что хоть "клубничку" прикрыла.

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Автор: Диана Могилевич