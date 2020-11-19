Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в откровенном наряде.
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На снимке звезда позирует, сидя на полу. Интересно то, что девушка надела черное мини-платье с глубоким декольте. А рядом с ней стояло ведро с шампанским. По словам Леси, она решила заняться минуткой самолюбования.
"Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр... Хоть это бывает нечасто... я про кадр", - написала Леся.
Фанаты оценили фото звезды. Они отметили, что Никитюк обворожительная девушка.
"Идеальная", "Ты тот еще кадр", "Красотка", - написали фанаты.
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