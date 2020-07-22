Известная телеведущая показала обнаженные длиннющие ноги
10:53, 22 июля 2020Звезды
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Леся Никитюк опубликовала новое видео.
Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на диване.
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Девушка предстала в белой майке, наверх которой надела блузку, бежевых шортах и белых кроссовках. На руках Леся держит свою собаку. Стоит отметить, что Никитюк так выставила ноги в кадре, что они кажутся бесконечно длинными.
"Кусок колоритной Румынии в Украине", - подписала фото Леся.
"Пёсик знает куда тянуться лапкой, сразу видно - кобелёк", "О, эти ноги, прекрасно выглядишь", "Красотка", - написали фанаты.
Леся показала ноги / instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк в откровенном боди ошарашила поклонников.
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