Известная телеведущая показала обнаженные длиннющие ноги

Леся Никитюк опубликовала новое видео.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на диване.

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Девушка предстала в белой майке, наверх которой надела блузку, бежевых шортах и белых кроссовках. На руках Леся держит свою собаку. Стоит отметить, что Никитюк так выставила ноги в кадре, что они кажутся бесконечно длинными.

"Кусок колоритной Румынии в Украине", - подписала фото Леся.

"Пёсик знает куда тянуться лапкой, сразу видно - кобелёк", "О, эти ноги, прекрасно выглядишь", "Красотка", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк в откровенном боди ошарашила поклонников.

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