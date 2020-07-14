"Красотка": фанаты засыпали Лесю Никитюк комплиментами (фото)

Телеведущая показала новое красочное фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram несколько фотографий из Тернопольской области.

Читайте такжеЛеся Никитюк и Слава из "НеАнгелов" показали фото в свадебных платьях

Звезда посетила 120-летний Плебановский виадук, который входит в число двенадцати шедевральных виадуков Украины и мира.

"Стильная", "Очень хорошее фото. Так приятно, что Вы приезжаете во все уголки страны и рассказываете о них много нового. Приятно, что приехали на родную для многих, и в том числе для меня, Тернопольщину (Тернополь). Одним словом, спасибо, что вдохновляете меня и других. Вы лучшая, любим вас безгранично", "Ого как красиво, просто супер", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала трендовую вещь этого сезона.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram