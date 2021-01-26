Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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Леся позирует на берегу океана в раздельном черном купальнике и соломенной шляпе.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление! Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине - тупость", - подписала фото Леся.

Поклонники активно комментируют снимок Леси. Они говорят, что готовы кушать одну мивину, чтобы увидеть Мальдивы. Но нашлись и те, кто уверяет, что не в Мальдивах счастье.

"Когда хочешь на Мальдивы, а хватает на Железный порт", "Купить обои с Мальдивами, сфоткаться, и готово", "Мне как раз снилось, что я отдыхала на Мальдивах, а потом будильник вернул меня в реальность, напомнив, что сегодня понедельник и пора работать", "Значит я преступница", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич