"Жизнь-боль": Леся Никитюк в откровенном боди ошарашила поклонников

Телеведущая опубликовала новый пост.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram пост, в котором спросила у своих подписчиков согласны ли они с тем, что жизнь - это боль?

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"Никогда не писала глубоких постов... сегодня начну", - написала Леся.

Фанаты пришли в недоумение от таких слов всегда жизнерадостной Никитюк.

"Не согласна. Жизнь - это дар, который главное впустую не профукать. А боль - это всего-навсего составляющая этой жизни. Без боли и жизнь была бы приторной. Боль отрезвляет", "А яркие моменты - это "Нимесил"", "Леся Ивановна жалуется на жизнь", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк и Слава из "НеАнгелов" показали фото в свадебных платьях.

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