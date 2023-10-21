Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась кадрами со дня своего рождения, на которых предстала в стильном сексуальном платье.
Знаменитость надела черное мини-платье с длинным рукавом и вставками из прозрачной сетки, которые добавили образу роскошности и соблазнительности. Волосы она распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.
"Проснулась здоровая, счастливая, с кольцом на пальце, мужем и двумя детьми… Все так, как вы мне пожелали. Поэтому, желаю вам всего того, что вы пожелали мне. Долго писать не могу, потому что дети хотят грудь, а муж - есть.. Ну и наоборот", - с юмором подписала фото Никитюк.
Как отреагировали пользователи сети
- "Ух, красотка"
- "Красота невероятная"
- "Очень сексуальная"
- "Крутая, просто вау"
- "Как всегда на позитиве и классно выглядишь"
Напомним, ранее Леся Никитюк вспомнила, как едва не умерла на съемках шоу. Инцидент произошел на глазах у сотни людей. К счастью, коллеги спасли ее.