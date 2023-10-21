Фолловеры забросали ее комплиментами.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась кадрами со дня своего рождения, на которых предстала в стильном сексуальном платье.

Знаменитость надела черное мини-платье с длинным рукавом и вставками из прозрачной сетки, которые добавили образу роскошности и соблазнительности. Волосы она распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.

"Проснулась здоровая, счастливая, с кольцом на пальце, мужем и двумя детьми… Все так, как вы мне пожелали. Поэтому, желаю вам всего того, что вы пожелали мне. Долго писать не могу, потому что дети хотят грудь, а муж - есть.. Ну и наоборот", - с юмором подписала фото Никитюк.

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Как отреагировали пользователи сети

"Ух, красотка"

"Красота невероятная"

"Очень сексуальная"

"Крутая, просто вау"

"Как всегда на позитиве и классно выглядишь"

Напомним, ранее Леся Никитюк вспомнила, как едва не умерла на съемках шоу. Инцидент произошел на глазах у сотни людей. К счастью, коллеги спасли ее.

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