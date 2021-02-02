Позировала знаменитость на пирсе, а ветер играл с ее волосами.

Леся Никитюк поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха и удивила своих фолловеров откровенным постом. Читайте такжеИзвестная модель на камеру похвасталась своей попой

"О лжи и обмане. Это будет постигать вас всегда и иногда даже с какой-то цикличностью... Но нужно за это благодарить и отпускать... Только так вы сможете двигаться дальше. Я вообще люблю, когда мне врут и обманывают, для меня это как ядерное топливо! А раньше очень плакала и чувствовала себя жертвой!", - поделилась звезда.

Пост она сопроводила снимками, на которых предстала в миди-сарафане с откровенным декольте.

В комментариях пишут, что считают леди Ле очень искренней и восхищаются ее прямолинейностью.

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Автор: УНИАН