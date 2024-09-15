Мария Тихая рассказала, что происходит в личной жизни у ведущей.

Потомственная ведьма Мария Тихая прокомментировала личную жизнь известной украинской ведущей Леси Никитюк, которая ее тщательно скрывает. Она ответила, занято ли сердце телезвезды.

Сама Леся никогда не говорит о своих отношениях. Она скрывала всех ухажеров, поэтому, ее поклонниками остается лишь догадываться, что с личной жизнью у ведущей. Тихая сделала расклад на картах Таро и отметила, что сейчас рядом с Никитюк нет любимого человека.

В то же время ухажеров у Леси, по словам ведьмы, довольно много. Также она говорит, что в следующем году знаменитость может встретить достойного мужчину, с которым, возможно, построит отношения.

"Я думаю, что сейчас у нее нет пары. Есть какие-то ухажеры, но вот пары не вижу. Кстати, летом может быть знакомство с кем-то. Карта Колесницы выпала, а это или какая-то поездка будет, или она куда-то будет ехать. Будет знакомство с мужчиной. Мужчина классный. Но это именно летом", - сказала Мария.

В дополнение, ведьма призналась, что лично знакома с Лесей. У нее замечательное отношение к ведущей. Мария поделилась, что она произвела на нее хорошее впечатление. Однако Никитюк - сильная женщина, а мужчины, как говорит Тихая, таких остерегаются, поэтому у нее есть проблемы в личной жизни.

"Я понимаю, почему у нее могут быть проблемы с мужчинами. Она сама себя создала, а мужчины таких женщин боятся очень сильно. Я ей желаю, чтобы у нее все прекрасно сложилось и чтобы она нашла того мужчину, который должен быть рядом с ней", - указала ведьма.

Стоит отметить, что тарология, нумерология, предсказания и т.д. - это не науки. Информация скорее несет развлекательный характер, поэтому ее важно воспринимать, как вероятность определенных событий.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала бывшего и рассказала, чем он занимался. Ведущая продемонстрировала, как выглядела 19 лет назад.

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