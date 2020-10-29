Певица показала фото / instagram.com/ladygaga
Известная певица Леди Гага опубликовала в Instagram видео, которое насмешило ее подписчиков.
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На кадрах видно, как 34-летняя Гага пришла на президентские выборы в сером лонгсливе и розовых ботфортах, которые стоят 126 долларов. Также на ней была маска и солнцезащитные очки. Дополнила она такой экстравагантный образ массивными серьгами.
"Гагу в президенты", "Голосование на стиле!", "Вот так голосует настоящая королева", "Красотка", "Люблю тебя", - написали фанаты.
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