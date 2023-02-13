Поддержавшая Украину певица Лайма Вайкуле опубликовала видео, в котором пригласила фанатов на свои концерты в Израиле. В коротком ролике она позировала без головного убора и без парика на ярком цветочном фоне.
Судя по кадрам, знаменитость выглядит отдохнувшей, бодрой, здоровой. Она улыбается и игриво машет рукой в камеру.
Одета Лайма в вязаный костюм бежевого оттенка, состоящий из штанов и свитера. Дополнила свой образ Вайкуле стильными круглыми очками.
В комментариях ей сделали очень много комплиментов касательно того, что сейчас певица выглядит просто превосходно.
Реакция соцсетей
- "Лайма, вы, как всегда, красивая и стильная! Прекрасных встреч в Израиле"
- "Какая Вы красивая! Как мы скучали!"
- "Завидую израильским зрителям. Лайма, удачи, здоровья, благополучия, и естественно, чтобы выглядела так же шикарно еще очень много лет!"
- "Дай Бог вам хорошо жить. Будьте здоровы. И пусть никто не завидует"
Болезнь Лаймы Вайкуле: подробности
Латышской певице еще в 1990 году диагностировали онкологическое заболевание - рак груди. Тогда она проходила длительное лечение в США, пережила операцию, недуг удалось побороть.
Однако год назад стало известно, что у Лаймы случился рецидив. С того времени артистка стала реже появляться на публике и в социальных сетях. Сейчас, судя по всему, ситуация стабилизировалась.