Известная певица анонсировала концерты в Израиле, восхитив внешним видом.

Поддержавшая Украину певица Лайма Вайкуле опубликовала видео, в котором пригласила фанатов на свои концерты в Израиле. В коротком ролике она позировала без головного убора и без парика на ярком цветочном фоне.

Судя по кадрам, знаменитость выглядит отдохнувшей, бодрой, здоровой. Она улыбается и игриво машет рукой в камеру.

Одета Лайма в вязаный костюм бежевого оттенка, состоящий из штанов и свитера. Дополнила свой образ Вайкуле стильными круглыми очками.

Видео дня

В комментариях ей сделали очень много комплиментов касательно того, что сейчас певица выглядит просто превосходно.

Реакция соцсетей

"Лайма, вы, как всегда, красивая и стильная! Прекрасных встреч в Израиле"

"Какая Вы красивая! Как мы скучали!"

"Завидую израильским зрителям. Лайма, удачи, здоровья, благополучия, и естественно, чтобы выглядела так же шикарно еще очень много лет!"

"Дай Бог вам хорошо жить. Будьте здоровы. И пусть никто не завидует"

Болезнь Лаймы Вайкуле: подробности

Латышской певице еще в 1990 году диагностировали онкологическое заболевание - рак груди. Тогда она проходила длительное лечение в США, пережила операцию, недуг удалось побороть.

Однако год назад стало известно, что у Лаймы случился рецидив. С того времени артистка стала реже появляться на публике и в социальных сетях. Сейчас, судя по всему, ситуация стабилизировалась.

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