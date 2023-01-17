Певица страдает от тяжелой формы бессоницы.

Российская певица Лариса Долина рассказала, что у нее есть проблемы со сном. Без таблеток она не может уснуть, что негативно сказывается на ее состоянии в целом.

В комментарии росСМИ Долина поделилась, что не может уснуть после каких-то важных мероприятий. Она ложится и начинает прокручивать в голове все моменты, которые происходили.

"Из-за этого заснуть категорически не можешь. В результате принимаешь снотворное. Приходится. Я пью таблетки и в том случае, если мне предстоят длительные перелеты. Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное - для меня спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться", - сказала путинистка.

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Лариса Долина "топит" за Путина

Певица Лариса Долина родилась в Одессе, однако строить карьеру решила в РФ. Она неоднократно говорила, что ей нравится диктатор Владимир Путин. Вероятно, за такое отношение к нему она и получили множество российских наград.

Кроме того, в 2014 году она поддержала незаконную аннексию Крыма, а потом наведовалась туда с концертами. За такое предательство в 2018 году ей запретили въезд в Украину.

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