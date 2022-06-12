Многие поклонницы Олега Винника гадают, куда он пропал.

Бывшая жена украинского певца Олега Кензова Dj Madonnа, настоящее имя которой Наталья Ярмоленко, "прошлась" по повелителю "волчиц" Олегу Виннику. Напомним, последний артист исчез из медийного поля вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

На своей странице в Instagram в "историях" Dj Madonnа поинтересовалась, куда же исчез Олег Винник, видел ли кто его. Также здесь диджейка решила "уколоть" своего экс-возлюбленного Кензова и добавила, что это не к добру.

"Ну, как из личного опыта - Олегы не воины мира. Говорят, он сидит в Германии потому, что у него немецкое гражданство. Эх, Олег. Что же ты покинул своих волчиц", – написала Dj Madonnа.

Ранее солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин предположил, что Олег Винник сейчас может находиться в Германии где он, кстати, начинал свою карьеру как оперный певец.

Вас также могут заинтересовать новости: