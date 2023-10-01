По ее словам, доля правды в эзотерике все же есть.

Популярная актриса Ксения Мишина пришла в студию "Сніданку.Вихідний" и рассказала о своем опыте общения с эзотериками. Девушка призналась, что несколько раз обращалась к ним за помощью.

По ее словам, ей интересна астрология, нумерология и гадание на картах Таро. Более того, как призналась знаменитость, некоторые прогнозы все же осуществлялись.

"Мне это все интересно. Иногда даже что-то сбывалось. Какое-то личное описание, как-то могут тебя разложить, твой характер, что тебе подходит. Какую-то даже направленность, и это действительно так и есть. Это не просто так придумано. Мне кажется, что все же доля правды существует", – ответила Мишина.

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Кроме того, актриса рассказала о съемках в сериале "Закохай мене, якщо зможеш", премьера которого состоится 2 октября на телеканале "1+1 Украина".

В этом сериале Мишина сыграла главную роль. Она будет выводит на чистую воду всех, кто занимается мистическими штучками.

Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, как ей удалось похудеть. В начале полномасштабной войны актриса набрала почти 12 килограммов. Однако вскоре она поняла, что с этим нужно что-то делать.

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