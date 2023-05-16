Актриса похвасталась стальным прессом.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых позировала в спортивном топе и мини-юбке. Дополнила она образ белой рубахой, однако актриса решила ее полностью не надевать.

На снимках можно заметить подтянутую фигуру Мишиной. Так, знаменитость похвасталась стальным прессом.

"Говорят, понедельники сложные, но смотря с кем", - подписала фото Ксения.

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Ксения Мишина экстремально похудела

Недавно Ксения Мишина рассказала, что ей удалось экстремально похудеть за четыре месяца. Актриса избавилась от отеков и заметно "подсушилась".

Стоит отметить, что знаменитость худела уже не первый раз. Во время беременности она набрала много лишних килограмм, поэтому после родов занялась своим телом. Тогда ей удалось скинуть 30 килограмм.

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