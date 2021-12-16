Актриса также назвала сумму, которая ей необходима ежемесячно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Украинская актриса и экс-холостячка Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают актеры в Украине и за участие в каком проекте она получила самый большой гонорар.

В интервью 33 на 3 на ICTV актриса рассказала, что профессиональное признание к ней пришло после сериалов "Соблазн" и "Крепостная".

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По словам Мишиной, профессиональный актер может зарабатывать "от 500 долларов за съемочный день до 1000-1200 долларов".

Также актриса призналась, что ее гонорар вырос где-то на 50% после участия в шоу "Холостячка". Кстати, в этом проекте, по ее словам, продолжалась ее самая длинная съемочная смена - более 36 часов.

Свой самый большой гонорар Мишина получила за съемки в сериале "Клятва врача", однако не назвала точную сумму. Актриса лишь отметила, что за нее наверняка можно купить автомобиль.

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, Мишина хотела бы иметь около 10 тысяч долларов в месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее Ксения Мишина назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. По ее словам, это был подарок на день рождения от бывшего.

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Автор: Александр Топчий